موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالسويس

ينتظر أولياء أمور الأطفال معرفة موعد نتيجة رياض الأطفال بمحافظة السويس خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تقديم الأوراق اللازمة إلكترونيا، واستيفاء كل الشروط المطلوبة، لإلحاق أبنائهم وبناتهم بمرحلة رياض الأطفال، لبدء مسيرة حياتهم التعليمية، في المدارس الرسمية لغات أو الرسمية العادية، المنتشرة في مختلف أنحاء مراكز محافظة السويس.

موعد نتيجة رياض الأطفال بمحافظة السويس

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة تنسيق رياض بالمحافظة، للمدارس التجريبية واللغات، ستعلنها المديرية خلال الأسبوع الجاري، بعد مراجعة بيانات المتقدمين للالتحاق بكل دقة، بالمدارس المختلفة، وتوفير مبدأ إتاحة الفرصة، لحصول كل متقدم على حقه كاملاً.

طرق الاستعلام عن النتيجة

يمكن لولي الأمر، معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس، باتباع عدة خطوات، بعد الدخول على الحسا ، الذي سجل بواسطته للتقديم، وكتابة بيانات الدخول من الاسم والرقم السري.

وبعد انتهاء فترة التسجيل، ينتظر ولي الأمر متابعة نتيجة القبول، بمرحلة رياض الأطفال، من خلال الموقع الإلكتروني ذاته، ليتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.