نجوم عالميون يشاركون في عروض الأزياء بمهرجان العلمين (فيديو)

قالت ياسمين ثروت، منظمة الفاشون شو بمهرجان العلمين، إنّ هذا الحدث كبير ومهم، موضحةً، «نتواصل منذ شهرين مع مصممين كبار من خارج مصر، والكل رحب بالمشاركة في هذا المكان، لأنه فرصة كبيرة»، موضحة «أول يوم سيشهد مشاركة مايكل سينكو، وهو مصمم عالمي شارك في عروض أزياء كثيرة على مستوى العالم».

لدينا 50 موديل من داخل وخارج مصر

وأضافت منظمة الفاشون شو بمهرجان العلمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، «لدينا 50 موديل من داخل وخارج مصر، وفي يومي 11 و12 أغسطس سيكون لدينا 60 براند او ماركة من الوطن العربي ما بين مصر ولبنان والمغرب وغيرها وستكون أبوابه مفتوحة للجميع».

الحدث سيستمر لمدة 3 أيام

وأكدت منظمة الفاشون شو بمهرجان العلمين على أن الحدث سيستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول سيكون مخصصا لمايكل سينكو، وسيكون لدينا جدول لليومين الأخرين وسيشهد الفاشون شو عددا كبيرا من الفعاليات المهمة، وهذا العرض سيكون مهما للسياحة كما يظهر مدى اهتمام مصر بذلك النوع من الفعاليات، حيث يتصل بنا عدد كبير من العرب الذين يرغبون في حضور الفعاليات، وسيشارك عدد من النجوم مثل سيرين عبدالنور ورامي عياش وإنجي كيوان».