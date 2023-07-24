حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدادت المياه من أسفل العقارات بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة لكشف سجل الاجرامي للمتهم واستكمال التحقيقات.

سرقة عدادات المياه بأسلوب «الفك»

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمنشأة ناصر بالقاهرة، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته عداد مياه مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب «الفك».

المتهم ارتكب 3 وقائع سرقة

وخضع المتهم لجلسة اعترافات وتحقيقات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده ضُبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنا عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.