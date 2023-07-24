الأفلام المصرية تحقق 3 ملايين جنيه في 24 ساعة.. و«مستر إكس» يتفوق على «تاج»

تواصل أفلام موسم عيد الأضحى رحلتها في السينمات المصرية قبل بداية موسم صيف 2023، الذي يتضمن عرض مجموعة أفلام جديدة لأبرز نجوم السينما، واستطاعت الأفلام المعروضة حاليا تحقيق إيرادات بلغت 2.9 مليون جنيه أمس، وفقا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم بيت الروبي في صدارة الإيرادات

ما زال فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، يتربع على رأس قائمة الإيرادات اليومية لأكثر من 30 يوما على التوالي، حيث تجاوز إجمالي الإيرادات 100 مليون جنيه، وحقق أمس إيرادات اقتربت من 1.2 مليون جنيه.

قائمة أفلام عيد الأضحى

ويستمر في المركز الثاني فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة الذي حقق 558 ألف جنيه، ونجح فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في الصعود إلى المركز الثالث محققا 509 آلاف جنيه، بينما تراجع فيلم «تاج» بطولة تامر حسني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 436 ألف جنيه.

ولليوم الخامس على التوالي، يستمر فيلم «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان وبطولة محمود حميدة، في تذيل قائمة الإيرادات، لكنه نجح في تحقيق إجمالي إيرادات خلال تلك الفترة تجاوز المليون جنيه بـ105 آلاف جنيه.