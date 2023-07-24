«معلومات الوزراء»: الذكاء الاصطناعي سيحسن من تجربة التسوق بطرق مذهلة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التكنولوجيا ستغير من الطريقة التي نتسوق بها، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين تجربة التسوق في المستقبل، وستساعد التطورات في الذكاء الاصطناعي العلامات التجارية على التنبؤ بطلب المستهلكين بدقة عالية.

تغير العارضات الرقمية في المتاجر بحسب ذوقك

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه من المتوقع أن تكون تجربة التسوق شخصية، إذ ستشهد تغير العارضات الرقمية في المتاجر بما يرتدينه حسب ذوقك، وعند دخولك المتجر لمرات متعددة ستتغير في كل مرة رائحته، وكذلك الموسيقى لتتماشى مع ذوقك، وتتغير كذلك العارضات الرقمية بناء على اختياراتك في المرات السابقة.

سيتمكن مرتدو النظارات الذكية من تحديد العلامة التجارية

وبحلول عام 2030، سيتمكن مرتدو النظارات الذكية من تحديد العلامة التجارية والسعر لأي أزياء أو عناصر ديكور منزلي يرصدونها، سواء في المتجر أو في الشارع، كما يمكن من خلال نظارة الواقع الافتراضي (VR) أن يدخل المتسوق للمتجر ويتصفح الأرفف ويلمس العناصر، ويضيفها للعربة الافتراضية دون الخروج من المنزل، وسيتم توصيلها بالطائرات بدون طيار الخاصة بتوصيل الطرود الخاصة به إلى باب المنزل.

وأشار إلى أنه سيتم استبدال اللوحات الإعلانية بشاشات تعمل باللمس وإعلانات تفاعلية، كما يتمكن المتسوقين من تكوين «أفاتار» مطابق لهم ولمقاساتهم الشخصية، وبمجرد حركة يد يتمكن من تجربة التصميمات المختلفة.