خطوات إلزامية عند استلام بطاقة التموين الجديدة لصرف السلع والخبز.. اعرفها

تُلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية الذين يرغبون في استخراج بطاقة التموين الجديدة، أن يتم تفعيل البطاقة أولا بخطوات بسيطة لا يمكن بدونها التمكن من صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم المخصص للبطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة التموين الجديدة

وتشمل خطوات تفعيل بطاقة التموين الجديدة الصادرة كبدل تالف أو فاقد أو الصادرة لأول مرة للأسرة، بعض الطرق التي توفرها وزارة التموين والتي تتمثل في إرسال رسالة نصية من الموبايل، مدون بها رقم 1 عبر الرقم 9136.

فيما توفر وزارة التموين من خلال منصة مصر الرقمية للتموين، خطوات أخرى للتفعيل وهي كالتالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين 6 خدمات تموينية متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات بطاقة التموين الجديدة.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- ثم الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل البطاقة التموينية.