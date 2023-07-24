غادة شلبي تبحث مع وفد ياباني التعاون في مجالات السياحة

التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بوفد من مجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة، فضلا عن عدد من المسئولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك خلال زيارتهم مصر، التي استمرت على مدار يومين.

يأتي هذا اللقاء في إطار دراسة التعاون في مجالات السياحة وتطوير البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد للاطلاع على التجارب السياحية في عدد من الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في البنية التحتية، وتخصيص أراضي لتنفيذ مشروعات سياحية مختلفة، التي من بينها مصر.

المتحف المصري الكبير ثمار حلقة التعاون مع اليابان

ورحبت نائب الوزير السياحة، بالوفد الياباني، مثمنة علاقات التعاون الوطيدة التي تربط مصر واليابان في شتى المجالات، والمشاريع المشتركة، لاسيما في مجال السياحة والآثار، التي من بينها مشروع المتحف المصري الكبير الذي هو هدية مصر للعالم.

كما استعرضت نائب الوزير الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وأبرز محاورها، والأنماط والأنشطة السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، التي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والبيئة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتعظيم الترويج لمنتج سياحة اليخوت، وما تقوم به وزارة النقل من جهود لاستهداف تطوير هذا المنتج، التي من بينها إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت، التي يتم من خلالها تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريح اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن تطوير 25 ميناء، والعمل على استهداف منتج زيارة مصر من البحر «Visit Egypt by Sea» وهي إتاحة زيارة مصر لمن يملكون يخوتا خاصة.

افتتاح متاحف جديدة بالعاصمة الإدارية قريبا

كما أشارت إلى العدد المتزايد من المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا، والأخرى التي سيتم افتتاحها قريبا، من بينها متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تستعرض مقتنياته العواصم المصرية المختلفة عبر الحقب التاريخية التي تعاقبت على مصر.

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس الوفد الياباني هذه الزيارة وهذا اللقاء، حيث أشار إلى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات التي تضمن لها مستقبل اقتصادي واعد بصفة عامة وسوق سياحية رائدة بصفة خاصة، مؤكدا على كون مصر مقصدا سياحيا مستهدفا للسائح الياباني.

كما قام الوفد باستعراض أكثر وسائل التسويق في دولة اليابان، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتم عن طريق منصتي «word of mouth، youtube»، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الوفد الياباني يشيد بالقيادات النسائية في مصر

كما ثمن الوفد وأشاد بالقيادات النسائية في الدولة المصرية، إذ أوضحت نائب الوزير أهمية دور المرأة المصرية في جميع المجالات المختلفة، وما تم تحقيقه من تقدم في ملف تمكين المرأة، وإتاحة مناصب قيادية بالجهاز الإداري ومجلسي النواب والشيوخ.

وتحدث أعضاء الوفد الياباني أيضا عن السبل المختلفة لتطوير عدد من المدن، التي كانت لا تشكل جذبا سياحيا باليابان، وما تم من جهود لتحويلها إلى واجهات سياحية بفضل التعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء أيضا للحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم بها، كما تسألوا عن تأثير الانتقال للعمل بها على مدينة القاهرة، حيث أوضحت نائب الوزير أن الدولة المصرية لديها مخطط لجعل مدينة القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته في إطار منتج City breaks والعمل على زيادة عدد المنشآت الفندقية والسياحية بها وخاصة من خلال استغلال المباني الحكومية التي يتم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وإمكانيه تحويلها إلى منشآت فندقية مما سيساهم في إعادة رسم الطابع الحضاري والثقافي والتاريخي للقاهرة مما سيساهم في قدرة استيعاب مدينة القاهرة للزائرين وزيارتها كمقصد قائم بذاته دون الحاجة لأن تكون ضمن البرامج السياحية الأخرى، مما يتيح للسائح الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها.