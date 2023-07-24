«الستات ميعرفوش يكدبوا» يبرز احتفالية ذكرى ثورة يوليو بالعلمين الجديدة

استعرض تقرير لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» تغطية خاصة من العلمين الجديدة للعرض الجوي المصري الإماراتي الذي تضمن فقرات مبهرة من حيث الأداء والعرض، بالمشاركة مع فريق الألعاب الجوي الإماراتي.

عرض رائع بمدينة العلمين الجديدة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

ووفقاً لتقرير البرنامج الذي يُذاع على شاشة «قناة cbc»، فإنَّ العرض الرائع بمدينة العلمين الجديدة أمس كان بمناسبة ذكرى مرور 71 عاماً على ثورة 23 يوليو 1952، والذي شمل على رسم علمي مصر والإمارات بسماء العلمين بالتعاون مع فريق المظلات والبحرية.

عروض جوية وبحرية مبهرة

وتابع تقرير «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: «هناك تحضيرات سبقت العروض التي تم تقديمها بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 1952 سواء عروض بالجو أو البحر أو أرض العلمين، وجميع ما قدم من عروض مبهرة نظمتها القوات الجوية المصرية وفريق الألعاب والنجوم الفضية والقوات المسلحة».

وأشار إلى رفع اسم مصر عالياً حتى أنَّ الدول الشقيقة تعاونت في تقديم العروض العسكرية ابتهاجاً بهذه الذكرى وهذا الحدث، ومدينة العلمين الجديدة حالياً هي مدينة أيقونية ودرة البحر المتوسط وأرض العلمين الجديدة تعد عاصمة مصر الساحلية.