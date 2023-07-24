إحالة عصابة سرقة السيارات بالقاهرة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في منطقة الساحل للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية لجريمة السرقة، أوضح تامر الشايب، المحامي، لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات

وعن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة التي شهدتها منطقة الساحل إلى قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين واقتادوهم إلى قسم الشرطة، حيث ضبط بحوزتهم 10 مفاتيح مصطنعة ومبلغ مالي لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل.

كما اعترف المتهمون بالجريمة واستخدام مفاتيح مصطنعة وأنهم باعوا السيارة لدى أحد الأشخاص سيئي النية وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع السيارة، واعترف بالتصرف في السيارة بالبيع لأحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.