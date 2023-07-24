بوتين يقرر تعديل قانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية لأفراد الجيش

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً رئاسياً اليوم الاثنين، يقضي بتعديل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لأفراد الجيش، يتضمن رفع سقف أعمار العسكريين الاحتياط لمدة 5 سنوات، للذين تقل رتبهم عن الضابط، ويرفع القانون سن الجنود والبحارة والرقباء وضباط الصف الاحتياط من الفئة الأولى، من 35 إلى 40 عاماً، والعسكريين من الفئة الثانية من 45 إلى 50 عاماً، بالإضافة إلى رفع سن العسكريين من الفئة الثالثة من 50 إلى 55 سنة.

70 سنة حد أقصى لقادة الجيش

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن كبار الضباط سيتم بالنسبة لهم الحد الأقصى للبقاء في احتياطي التعبئة حتى 65 سنة، أما صغار الضباط فسيكون حتى 60 عاماً، والرتب الأخرى ستكون حتى 55 سنة، أما بالنسبة لقيادات الجيش سيكون الحد الأقصى بالنسبة لهم 70 سنة.

فترة انتقالية حتى يناير 2028

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 1 يناير 2024، مع فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، حتى 1 يناير 2028، بحيث يتم تحويل المواطنين الموجودين في الاحتياط إلى التقاعد على مراحل مختلفة، ليظل الأشخاص الذين وصلوا حتى 50 سنة في عام 2024 في الاحتياطي حتى سن 51 سنة، ومن وصلوا إلى الخمسين في عام 2025 حتى 52 سنة.

تعديلات من بداية من يناير 2028

ويتضمن القانون أن يكون بداية من 1 يناير 2028 سيظل جميع المواطنين من الرتب العسكرية، ما دون الضباط العسكريين والرقباء والملاحظين وضباط الصف ورجال البحرية، في الاحتياط حتى 55 عاماً، في الوقت الذي سيكون بإمكان المواطنين الروس، أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط، إبرام عقود للمشاركة في عمليات خارج البلاد، كما يجيز القانون للأجانب دخول عقد الخدمة الاحتياطية، شريطة ألا يكون أداء واجباتهم الرسمية لديها ارتباط بأسرار الدولة.