«الأعمال الأفريقي»: القمة الروسية الأفريقية ستركز على توسيع التبادل التجاري

قالت الدكتور أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، إن الصادرات المصرية لروسيا عبارة عن فواكه وثمار وبذور وبعض الآلات والصابون والأحجار والأسمنت، بينما واردات مصر من روسيا تغلب عليها الحبوب ومعدات السكك الحديدية، ومن ثم فإن «التبادل التجاري قوي بين البلدين».

تفاصيل انعقاد القمة الروسية الأفريقية

وأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب» من الجابون، مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة الروسية الأفريقية تركز على توسيع التبادل التجاري والتنمية والأمن المتكامل والتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

ولفتت إلى أن الحدث الأساسي في القمة، سيكون الحديث عن الأمن الغذائي، وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون لتطوير البنية التحتية الأفريقية وتحقيق السيادة الغذائية، لأنها تعاني من عدم تحقق الأمن الغذائي.

أفريقيا تستورد غذاء بـ50 مليار دولار في العام

وأوضحت أن القارة الإفريقية تستورد بـ50 مليار دولار غذاء في العام، بينما تحتوي القارة على نحو 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهذه المعادلة هي التي ستركز القمة على علاجها.