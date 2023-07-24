«النقل» تحدد موعد الانتهاء من أعمال إنشاء محطة سكك حديد مصر ببشتيل

كشفت وزارة النقل، عن موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، التي تُعتبر أكبر محطة سكة حديد في مصر، وتخدم منطقة الصعيد بالكامل، وهي محطة ذات طابع فرعوني، ومقامة على مساحة حوالي 57 فدانا في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، لافتة إلى قرب انتهاء التشطيبات النهائية تمهيدا للافتتاح الرئاسي خلال الفترة المقبلة.

تجهيزات محطة سكك حديد صعيد مصر

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه من المقرر الانتهاء بنسبة 100% من تجهيزات المحطة نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن جميع الأعمال تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية، ومن المقرر أن تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وأبناء منطقة بشتيل.

وعلق الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، على محطة سكك حديد صعيد مصر، موضحا أن المحطة تعتبر إنجازا ضخما يدل على التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل ومنظومة السكة الحديد على وجه التحديد، التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة.

دور المحطة في الاستثمار

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أن المحطة من المقرر أن تخدم عملية الاستثمار، سواء في منطقة الجيزة أو الصعيد، موضحا أن الاستثمار في الجيزة يكون من خلال المحلات والمولات التجارية التي تشتمل عليها المحطة، والاستثمار في الصعيد يكون من خلال إتاحة الفرصة للمستثمر لإنشاء مشاريع في الصعيد مع وجود وسيلة نقل حضارية.

وأكد خبير هندسة السكة الحديد، أن المحطة متكاملة، سواء من حيث العمل الهندسي، أو من النواحي الفنية الخاصة بملف السكة الحديد، فهي تشتمل على ورش صيانة للجرارات والعربات، وجراج متعدد الطوابق.