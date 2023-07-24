صبري فواز لـ «60 دقيقة»: «إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها»

تحدث الفنان صبري فواز، عن ذكرياته بمحافظة الإسكندرية، وقال إنّ جواب التنسيق الخاص بي كان الالتحاق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والتحقت بقسم المسرح ووقعت في غرام الإسكندرية.

فواز: إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها

وأضاف «فواز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «إسكندرية أحن بلد على اللي مش منها، كنت شابا في الجامعة ولم يكن معي شيء، لكنني استطعت أن أعيش وأتعلم وكانت الحياة لطيفة جدا».

وتابع الفنان: «البحر منحني البراح، أنا فلاح ومن ثم كانت أمامي الأراضي الزراعية واسعة، ولم يكن في إمكاني أن أعيش في مكان ليس به براح، ومن ثم أستطيع القول إن الإسكندرية طبطبت عليّ».

وعن تكريمه بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أوضح: «أكثر ما عبّر عني وأنا أستحضر ذكرياتي مع الكلية في أثناء ذهابي إلى حفل التكريم كان كلام الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي قال فيه يا موج بحر الليالي عديتك وأنت عالي ودفعت المهر غالي من الأيام والسنين».

الثمن الذي دفعه السنوات الماضية

وتابع صبري فواز بأنّ الثمن الذي دفعه طيلة السنوات الماضية حتى يصبح فنانا ناجحا هو عمر كامل تعب وتعلم فيه، وحضر ورش وندوات ومعارض فن تشكيلي واشترك في ورش مسرحية وسافر وقرأ كثيرا، كما عانى من إحباطات كثيرة وتجدد الأمل حتى أصبح ما هو عليه الآن.