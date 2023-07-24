صبري فواز: الفن يحتاج إلى إيقاع سريع ليواكب الحياة

تحدث الفنان صبري فواز، عن الفروق بين الفن في الفترة الحالية والفن منذ سنوات طويلة، قائلا: «الفن هو الفن طول الوقت ولن يتغير، لكن ما تغير هو أن الحياة أصبحت أكثر هيستيريا وسخونة، ومن ثم فإن الفن في حاجة إلى إيقاع أسرع حتى يواكبها».

الفن سيظل هو الفن

وأضاف «فواز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الفن سيظل هو الفن، هناك هيستيريا، لكن لدينا أيضا ميزات مثل زيادة الفرص، في الماضي كان لدينا مسلسل تعرضه القناة الأولى ومسلسل آخر تعرضه القناة الثانية فقط لمدة 15 أو 20 سنة».

وتابع الفنان: «هذا الأمر تغير وأصبح لدينا براح في القنوات التي تعرض الأعمال الفنية والمسلسلات، إضافة إلى السوشيال ميديا ويوتيوب، وأصبحتهناك مساحات كثيرة للحضور».

وعن مدى تقبله لظهور فنانين بعدما تصدروا تريندات السوشيال ميديا، قال: «تعظيم سلام لأي حد ربنا يكرمه عن طريق التريند أو عن طريق شقاء أو أي طريق، دي طول عمرها موجودة وهتفضل موجودة، ولكن هل الفنان ده هيبقى مجرد تريند وينتهي ولا هيبقى عنده قدرة على الاستمرارية».

هكذا يصنع الفن التريند

وأكد أن الفنان صبري فواز إذا تم تأسيسه جيدا على الأوجه كافة ما بين النواحي الذهنية والجسدية والفنية والنفسية، فإنه سيظل موجودا ومستمرا مهما تغيرت التريندات، وقد يصنع التريند أيضا.