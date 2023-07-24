ميناء دمياط يستقبل أكثر من 42 ألف طن بضائع.. تشمل عجول تسمين وقمح

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 13 سفينة، ومغادرة 11 سفينة، موضحة أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16630 طنا، تشمل 600 طن يوريا، و3500 طن مولاس، و3284 طن رمل، و2071 طن أسمنت معبأ، و898 طن سكر معبأ، و6227 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 42248 طن، وتشمل 7622 طن أبلاكاش، و2398 طن فول صويا، و300 طن ذرة، و300 طن كسب فول صويا، و8725 طن خردة، و8771 طن حديد، و6000 طن كسب صويا، و7463 طن قمح، و2138 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 669 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات، بلغت 859 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4177 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 167239 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174664 طنًا.

تحميل شحنة قمح تبلغ حوالي 1858 طنا

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4011 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وطنطا، و3 وحدات نهرية «بارجات» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 1753 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالى 1858 طن من القمح متجهة إلى صوامع المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3039 شاحنة.