هزاع: نحتاج الوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية لاستقبال مزيد من الزوار الأجانب

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أننا نحتاج الوصول إلى 500 ألف غرفة سياحية في مصر، لاستقبال مزيد من السياح الأجانب، علاوة على تنشيط خدمات النقل «أتوبيسات – باصات»، وذلك لتنشيط المجال الاقتصادي الأهم في توفير العملة الصعبة.

متطلبات المستثمرين الكبار

وتابع هزاع، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، بأن المستثمرين الكبار يحتاجون إلى سهولة الحصول على القروض والأراضي والإعفاء الضريبي والقضاء على البيروقراطية، لبدء مشروع سياحي كبير يخدم الدولة.

وأشار حسام هزاع، إلى أن المستثمر الأجنبي سيضخ أموالا هو الآخر، لذلك يحتاج تسهيلات، على رأسها خروج أمواله خارج البلاد، مع تسهيل الإعفاء الجمركي والأوراق والمستندات.

سياحة اليخوت يطلق عليها «سياحة المليارديرات»

وبشأن سياحة اليخوت، اختتم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقوله إنها تسمى بـ«سياحة المليارديرات»، وهم أغنى أغنياء العالم، لافتا إلى أننا يتبقى لنا في هذه السياحة، تسهيل إنهاء إجراءات الترخيص في دخول الجمارك بكل المعدات الخاصة باليخت، خاصة أن المستثمر المقبل باليخت الخاص به، إذا وجد عدم مرونة في الإجراءات بأخذ قرار سيئا ولا يعود مرة أخرى، معلقا: «سائح اليخت هو أعلى فئة في فئات السياح».