انطلاق اجتماع المجلس الاستشاري لمبادرة «شباب بلد» بمشاركة وزير الرياضة

أعلنت الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، مشاركة الدكتورة رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة «شباب بلد»، في النسخة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود» Generation Unlimited(GU)، وذلك في اجتماع المجلس برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ما هي مبادرة شباب بلد؟

وعرفت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر حسابها على «فيس بوك» مبادرة شباب بلد، مؤكدا أن المبادرة الأولى من نوعها التي يجرى إطلاقها في الشرق الأوسط لخلق شراكة تجمع بين الشباب والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في إطار عمل متكامل ومشترك.

وتأتي المبادرة في إطار الأولوية الوطنية الموجهة لبناء وتطوير العنصر البشري المصري وخاصة الشباب ومحققة لثلاثة من أطر عمل الأمم المتحدة للتعاون؛ من أجل التنمية المستدامة وهي الثروة البشرية والتنمية العادلة المستدامة ودعم المرأة.