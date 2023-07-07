كيف تحصل على 6000 جنيه شهريًا من شهادة بنك الاستثمار العربي الخماسية؟

تظل شهادات الادخار من أهم المنتجات البنكية، التي يحرص العملاء على متابعتها والحصول عليها، من أجل الحصول على عائد مادي مجزٍ ومضمون، وهناك الكثير من أنواع الشهادات التي تقدمها البنوك لعملائها من الشهادات الخماسية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق مكاسب بنحو 6300 جنيه شهريًا، من الشهادة الخماسية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي.

دورية صرف العائد بشكل شهري 12.25%

عند استثمار مبلغ قيمته 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي، بعائد 12.25% تكون الأرباح المحققة 6.260 ألف جنيه شهريًا ما قيمته 72.5 ألف جنيه سنوي، و367.5 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة.

دورية صرف العائد بشكل سنوي 12.75%

عند استثمار مبلغ قيمته 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي، بعائد 12.75% تكون الأرباح المحققة 76.500 ألف جنيه بنهاية في السنة، ما يعادل 382.5 ألف جنيه بنهاية مدة الشهادة.

دورية صرف العائد ربع السنوي 12.5%

عند استثمار مبلغ قيمته 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي، بعائد 12.5% تكون الأرباح المحققة 18.75 كل 3 أشهر، و75 ألف جنيه سنوي، و375 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة.

مميزات الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي:

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 12.25%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي 12.5% سنوي 12.75%.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.