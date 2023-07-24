مراسل «الحياة اليوم»: الداون تاون بالعلمين الجديدة ترفيه وسياحة طوال العام

قال مراسل برنامج «الحياة اليوم»، إنَّ الأجواء بمهرجان العلمين الجديدة ممتعة ولا تزال الفعاليات مستمرة للدورة الأولى من المهرجان ويزداد الإقبال يوما بعد يوم، مشيرا إلى وجوده بإحدى المناطق السكنية بالمدينة «الداون تاون».

مراسل الحياة اليوم: العلمين الجديدة سياحة وترفيه طوال العام

وأضاف مراسل «الحياة اليوم» خلال تغطية خاصة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الهدف الذي بنيت من أجله مدينة العلمين الجديدة أن تصبح مدينة سكنية سياحية طوال العام وليست «مدينة موسمية».

تسليم 1320 وحدة سكنية بـ «الداون تاون» حتى الآن

وتابع المراسل أن «منطقة «الداون تاون» هي منطقة سكنية تم الانتهاء منها بالفعل، وبدأ تسليم عدد كبير من الوحدات داخلها وإقامة عدد من الأسر بإجمالي عدد وحدات بلغ 1320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة داخل المشروع على مساحة 31 فدانا».

وأوضح أنَّ منطقة «البلازا» بـ «الداون تاون» بها العديد من الخدمات الترفيهية ونظم حديثة تم البناء عليها، بالإضافة إلى مولدات كهرباء خاصة وإمكانية استخدام سخانات مياه بمولدات تعمل بالطاقة الشمسية لكافة الوحدات ومحطة معالجة مياه الصرف واستخدامها في الزراعة بجانب أجهزة الأمان وكاميرات المراقبة، و2 جراج لكل الزائرين بطاقة استيعابية 2840 سيارة.