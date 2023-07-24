محللة سياسية: القارة الأفريقية بحاجة للغاز الروسي لاستكمال خطط التنمية

قالت نغم كباس، محللة سياسية في وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن روسيا كانت تقدم الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بأسعار تنافسية، واليوم أمريكا تمنحهم الغاز بأربعة أضعاف أسعار الغاز الروسي، الذي كان المصدر الرئيسي لتشغيل غالبية المنشآت الأوروبية.

أفريقيا بحاجة للغاز الروسي

وأضافت المحللة السياسية، خلال مداخلة عبر سكايب، مع برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن القارة الأفريقية اليوم بحاجة للغاز الروسي لتكون أكثر تطوراً، لتشغيل مصانع جديدة، والدخول في مجالات جديدة لم تكن موجودة في القارة السمراء، واستكمال خطط التنمية، مشيرةً إلى أن الطاقة النووية للاستخدام السلمي بالقارة الأفريقية متأخرة في هذا الموضوع، ومن مصلحتها أن تستفيد من روسيا وخبراتها النووية.

قلة الموارد الطبيعية

وتابعت «كباس» أن موارد الطاقة في العالم اليوم تقل شيئاً فشيئاً، والصراعات التي تجري أساسها الطاقة والحصول عليها، لذا لا بد من التعاون الروسي في هذا المجال، بالإضافة للحبوب، مؤكدة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في تصريحات سابقة، إنه سيعطي الحبوب الروسية للقارة الأفريقية بصورة مجانية.