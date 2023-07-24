حازم إمام: انضباط اللاعب وأداؤه في الملعب يحدد مستقبله بعد الاعتزال

قال الكابتن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، أنه بعدما اعتزل كرة القدم قال إن اللاعب الجيد سيلعب لمدة 10 أو 15 سنة لكن سيعيش عليها 40 سنة مستقبلا، متابعا: «إذا كان أداؤك خلال العشر سنوات جيدا، وكان منضبطا ستفرق معاك الأربعين سنة المقبلة».

اعتزلت كرة القدم 2008

وأضاف «إمام»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه اعتزل نادي الزمالك من 2008، لكنه لم يبتعد عن كرة القدم سواء من خلال اتحاد الكرة أو البرامج التي يقدمها.

أداء اللاعب يحدد مستقبله

وأوضح أن الفارق ليس كبيرا بين كونه داخل الملعب أو خارجه، واللاعب يفعل كل شيء بنفسه ويجعل الجمهور يقول بأن أداءه جيد أو دون ذلك، وبالتالي يحدد مسار حياة اللاعب.