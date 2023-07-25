تفاصيل مبادرة «ابتكر وانتج وطور» بجامعة بنها.. جوائز مالية للفائزين

أعلنت جامعة بنها، البدء في تلقي طلبات المشاركة في مبادرة وحدة المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين «ابتكر.. انتج .. طور.. لمستقبل أفضل»، التي تُقام تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل مبادرة «ابتكر.. انتج .. طور.. لمستقبل أفضل»، التي أطلقتها جامعة بنها ممثلة في وحدة المواهب التكنولوجية، تحت إشراف الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور أحمد عمر مصلح مدير وحدة المواهب التكنولوجية.

طريقة الاشتراك في المبادرة

وأوضح «سوسة» في حديثه لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب الاشتراك في المبادرة، ويمكن التقديم بها من خلال الخطوات التالية:

- تحميل الاستمارة على الرابط من هنا.

- تعبئة الاستمارة ورفعها على الرابط مع تعبئة جميع البيانات من هنا

على أن يتم التواصل مع المشاركين لتسهيل فاعليات المشاركة.

جوائز مبادرة رعاية الموهوبين في جامعة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها، أنّ الجامعة تمنح جوائز تشجيعية مالية للأبحاث والأفكار والابتكارات المقدمة، والأعمال المتميزة في كل محور منها كالتالي:

- الفائز الأول مبلغ وقدره 5000 جنيه

- الفائز الثاني مبلغ وقدره 3000 جنيه

- الفائز الثالث مبلغ وقدره 2000 جنيه

وأشار إلى رعاية جميع الفائزين والفرق المتميزة، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي لهم.

محاور مبادرة رعاية الموهوبين بجامعة بنها

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن محاور المبادرة كالتالي:

- المحور الأول: نحو بيئة أفضل

إعادة تدوير المخلفات العضوية وغير العضوية

التصنيع الأخضر والمستدام وترشيد الاستهلاك

تدوير مياه الصرف البيوت الخضراء والطاقة النظيفة والمتجددة

- المحور الثاني: توطين الصناعة

الصناعات التكميلية والوسيطة وقطع الغيار

الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والأسمدة والمبيدات

إنتاج منتجات صديقة للبيئة

الأعلاف وغذاء الحيوانات الأليفة واحتياجاتها

المخلفات الزراعية

تدوير المخلفات الإلكترونية

استحداث منتجات محلية بديلة

الصناعات المعدنية البسيطة وقوالب التصنيع

الأدوات والأجهزة المنزلية

الاستغلال الأمثل لمصادر المياه وخلق مصادر جديدة.

إنتاج قطع غيار ماكينات الغزل والنسيج

- المحور الثالث: البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

المعامل الافتراضية وجودة التعليم

التطبيقات المالية وسلاسل الإمداد

تطبيقات تفاعلية تعليمية وإنسانية، كالإرشاد الأكاديمي والكنترول

البرمجة والروبوتات الصناعية والتكنولوجية الخدمية

تطبيقات خدمية ووسيطة مثل طلبات مخلفات زراعية.