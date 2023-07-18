جامعة بنها: خطتنا الاستراتيجية تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

كرّم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والأمناء المساعدين، والجهاز الإداري المشاركين في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

اجتماعات ومشاورات مكثفة

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعه بنها، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023-2030 تعد وثيقة حية تجسد رؤية الجامعة لسنوات مقبلة، وثمرة اجتماعات ومشاورات مكثفة، تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع المحيط، حيث تشكل خارطة طريق مستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الخطة الاستراتيجية الجديدة تضم 9 غايات

وأشار رئيس الجامعة الى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تضم تسع غايات، بواقع خمسة وأربعين هدفا، ومائة وثلاثين مشروعا وبرنامجًا، وقد تم تدشينها بعد تقييم أداء الخطط السابقة التي بدأت منذ العام 2010 وانتهت عام 2022، من حيث المقارنة بين الوضع الحالي والوضع المأمول، وتحليل الفجوة لكل غاية، ومعرفة الأسباب والمعوقات واقتراح الحلول له.

وقال الدكتور جمال سوسة، إنه إيمانًا من جامعة بنها بالجهود المخلصة التي بذلتها القيادات الجامعية السابقة في وضع خطط طموحة سابقة فإنني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادات الجامعة السابقين، الذين حملوا على عاتقهم المسؤوليات الجسام خلال السنوات الماضية، منذ أن كانت الجامعة فرعًا تابعًا لجامعة الزقازيق إلى أن استقلت الجامعة في عام 2005، وتبوأت مقعدها في مصاف الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.