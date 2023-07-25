حفل عز الأسطول باللغة المصرية القديمة.. اعرف الموعد وسعر التذكرة

ينظم مركز الإبداع الفني بقبة الغوري، في شارع الأزهر، سهرة غنائية الخميس المقبل، للمطرب عز الأسطول، نجم غناء اللغة المصرية القديمة، الذي قدم حفلي موكب المومياوات وطريق الكباش.

موعد حفل عز الأسطول وسعر تذكرته

يقام حفل المطرب عز الأسطول في تمام الساعة الثامنة مساء بقبة الغوري، ويبلغ سعر التذكرة 130 جنيها، ويمكن حجز التذاكر عبر الخط الساخن لصندوق التنمية 25060227، وعنوان قبة الغوري 111 شارع الأزهر الغورية.

نصائح للوصول إلى الحفل

يتميز شارع الأزهر بكثرة الحركة فيه، وبالتالي الازدحام الشديد، لذا نصح المطرب عز الأسطول جمهوره، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بالحل الأمثل لتفادي الازدحام، مشيرا إلى أن التاكسي هو الحل، لصعوبة ركنة السيارات في الشارع ذو الطابع القديم وتزدهر فيه التجارة.

حفلات قبة الغوري.. التذكرة بـ15 جنيها

تقام عدة حفلات فنية بقبة الغوري، من أبرزها، حفل فرقة التنورة التراثية، يقام يومي السبت والأربعاء، بشكل أسبوعي، في تمام الساعة 7:30 مساءا، كما يقام بها يوم الجمعة حفل إنشاد فرقة «آل النادي»، والأحد حفل فرقة الفنون النوبية والآلات الشعبية، وسعر التذكرة 15 جنيها.