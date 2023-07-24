أماكن ترفيهية احرص على زيارتها.. تمنحك السعادة بمقابل مادي بسيط

تتمتع مصر بالعديد من الأماكن والمزارات الترفيهية التي يمكنك زيارتها بمقابل مادي بسيط، ويمكنك قضاء وقت رائع فيها والحصول أيضا على قدر من الثقافة والمعرفة، بجانب الترفيه.

أماكن ترفيهية وثائقية تستحق الزيارة

وفي ظل المشاغل التي لا تنتهي والضغوط المستمرة، إلا أنه توجد العديد من الأماكن المهمة التي تستحق الزيارة بل وأن يكون لها جزء من حياتنا، لما تقدمه لنا من فوائدة فهي تقدم الترفيه والتثقيف في نفس الوقت، لذا تستعرض «الوطن» أماكن يمكن للمواطن أن يزورها بشكل مجاني أو بتذكرة رمزية، وتحقق له الترفيه والتثقيف.

المتحف المصري

مفتوح للزيارة في جميع الأيام من 9 صباحا إلى 7 مساء، وسعر تذكرة 30 جنيها للمواطن و10 جنيهات للطلاب، ومتاح للدخول مجانا للأطفال أقل من 6 أعوام، وذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين والعرب، وكبار السن فوق 60 عاما، وفقا للمجلس الأعلى للآثار وهذه الأمر ينطبق على جميع المتاحف.

المتحف القومي للحضارة

يستقبل الزوار يومي السبت والخميس، وسعر تذكرته 60 جنيها للمواطن و30 جنيها للطالب، وتوجد مواعيد صباحية ومسائية تكون مناسبة أكثر في ظل الموجة الحارة وهي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 6 إلى 9 مساء.

متحف الفن الإسلامي

متاح للزيارة في جميع الأيام من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرًا، بسعر تذكرة 20 جنيها للمواطن و10 جنيهات للطالب، ويناسب لقضاء جولة به في يوم ترغب فيه شراء المستلزمات المنزلية التي يحتاج المنزل من شارع الأزهر والعتبة، فهو يقع في مواجه مديرية أمن القاهرة القديمة.

أماكن ترفيهية مجانية

وبجانب المتاحف توجد العديد من الأماكن الأثرية مجانية الدخول بمحافظات الجمهورية، وأماكن أخرى سعر تذكرة دخولها لا تزيد عن 10 جنيهات، وتعد وجبة ترفيهية ثقافية دسمة بالنسبة للمواطنين وخاصة لمن يزورونها لأول مرة.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، تقدم العديد من الفعاليات الفنية والندوات التثقيفية وورش تعليم الفنون والحرف وحفلات غنائية وموسيقية حية لكبار النجوم والنجوم الشباب بأسعار رمزية جدا، ويتبع له قبة الغوري وتقام فيه حفلات فنون شعبية وتراثية راقية لا تزيد سعر تذكرتها عن 15 جنيها للمصريين.

حفلات قبة الغوري

ومن أبرز حفلات قبة الغوري، حفل فرقة التنورة التراثية ويقام يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يقام بها يوم الخميس المقبل حفل الفنان عز الأسطول في الثامنة مساء، والجمعة حفل إنشاد فرقة «آل النادي»، ويوم الأحد يقام حفل فرقة الفنون النوبية والآلات الشعبية وسعر التذكرة أيضا 15 جنيها.

أماكن ترفيهية وثقافية بالمحافظات

ومثل قبة الغوري يوجد الأماكن العديدة المشابهة لنشاطه، مثل: بيت الهرواي وبيت السيحمي وبيت المعمار وبيت الغناء العربي وبيت الشعر العربي وبيت العيني، وقصر الأمير طاز ومركز الحرف التقليدية ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فضلاً عن فعاليات قصور الثقافة بكل المحافظات.

البيت الفني للمسرح

يقدم العديد من المسرحيات المنتجة حديثا والتي تتنوع في إنتاج سواء كانت عروض عرائس أو مسرحيات يقدمها نجوم الفن، ويوجد به إنتاج جديد وقديم، يختار منها المواطن ما يناسب بحسب جدول العروض، وتباع التذاكر بأسعار معقولة، وبعض يكون دخولها مجاني.

قضاء وقت ممتع بممشى أهل مصر

وإذا كنت تفضل الهدوء والرومانسية ولا يروق لك جو الحفلات والفعاليات، يمكن الاسترخاء وقضاء وقت ممتع بشرب فنجان قهوتك المفضلة مع غروب الشمس على نهر النيل، وتستطيع الاستماع بهذه الأجواء مقابل تذكرة بـ20 جنيها فقط لا غير في ممشى أهل مصر المقام فوق مياه كورنيش النيل بالقاهرة، أو تفعل ذلك مجانا في نفس الممشى ولكن بالطابق العلوي.