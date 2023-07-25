عالم مصري يحارب المادة المسببة لسرطان الكبد.. حاصل على جائزة الإنجاز العلمي بكوريا

يستهل الاعلامي أحمد فايق حلقته الجديدة من موسم «لوغاريتم»، المذاع على منصة «واتش ات» كل ثلاثاء، وقناة دي أم سي السابعة مساء الجمعة، بقصة جديدة عن عالم جديد، بطلها الدكتور محمد مناع باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا، الذي استطاع هزيمة السرطان في المرحلة الرابعة، وعانى مراحل صعبة جدا في مرضه ورحلته العلمية، مثل التي واجهها المهندس عادل شعبان خبير البرمجيات في شركة أمازون العالمية، الذي حارب السرطان والشلل الدماغي.

وحل «مناع»، ضيفا في موسم مصر تستطيع في أوروبا، ولأن فاقد الشيء يعطيه، على عكس السائد، المقولة الملهمة التي أقرها المهندس عادل شعبان، وأكد عليها فكان قرار الإعلامي أحمد فايق، إهداء هذه الحلقة لروحه المهندس شعبان.

صلابة مناع ليست فقط في رحلة علاجه التي شاركته فيها والدته، استمد منها قوته وكانت ترياقه وعلاجه، لمستها يديها تهون ألم الكيماوي، وحضنها كان المستشفى الذي احتضن آلامه، ليخرج من المحنة بمنحة، ويقرر إعلان الحرب على «الأفلاتوكسين» المادة المسببة لسرطان الكبد، ليستطيع العالم المصري الدكتور محمد مناع، التوصل لبحث يدمر هذه المادة الموجودة في غالبية الحبوب.

الباحث المصري الحاصل على جائزة الإنجاز العلمي في جامعة كوريا، يعتبر الأجنبي الوحيد الذي حصل عليها، حارب الافلاتوكسين بطريقة يتحدث عنها العالم كله.

ومن الجدير بالذكر، أن الإعلامي أحمد فايق، قرر إهداء الحلقة لروح المهندس عادل شعبان.