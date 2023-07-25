طرح أرز بلدي بأسعار مخفضة في السويس اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، توفيرها كميات من الأرز البلدي بأسعار مخفضة اليوم، في عدد من الأحياء والمناطق التي تشهد كثافة وتواجد للمواطنين، كي يستفيد منها مختلف المواطنين.

توفير كميات من الأرز المخفض

تضمن إعلان مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن كميات الأرز مخفض السعر، ستطرح اليوم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وسيجري توزيعها وطرحها، تحت إشراف المحاسب محمد رشاد، مدير عام مديرية تموين بالسويس.

10 كيلو أرز بـ190 جنيها

أوضحت تموين السويس عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرح كميات كبيرة من الأرز البلدي الممتاز، في عبوة 10 كيلوجرامات بسعر 190 جنيها، مشيرة إلى أن البيع سيجري من خلال سيارات المبادرة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء.

أماكن تواجد سيارات بيع الأرز

أشارت إلى أن سيارات بيع الأرز المخفض السعر، ستتواجد بجوار مسجد أبو العزايم وبنك مصر بحي السويس، والسيارة الثانية أسفل كوبري مدينة التوفيقية بحي عتاقة.