طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحان الدور الثاني في الإنجليزي

يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في بني سويف امتحانات الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية، كما يؤدي طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي «اللغة الأجنبية الثانية - تكنولوجيا المعلومات والاتصال».

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني 2022/ 2023، بعدد من الإجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.