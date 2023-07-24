استئناف امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في بني سويف بعد قليل

تستأنف مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث الإبتدائي والإعدادي والثانوي، عقب الانتهاء من إجازة 23 يوليو، وسط اجراءات تتضمن تحقيق التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، والتأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية في بني سويف

يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية امتحانات الدور الثاني، اليوم، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي طلاب الصف السادس، الامتحانات في مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي في بني سويف

ومن المقرر أن يؤدي طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية، امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادتي العلوم والهندسة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في بني سويف

ويؤدي طلاب النقل في المرحلة الثانوية امتحانات الدور الثاني، اليوم، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في الأحياء والتربية الدينية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد: «الكيمياء- التاريخ/ تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات».

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني 2022/ 2023، بعدد من الاجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.