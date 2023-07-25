مراسل «dmc»: تجهيزات قوية استعدادا لانطلاق بطولة البادل الدولية غدا

قالت هدير محمد مراسل قناة dmc إن هناك تجهيزات قوية للغاية استعدادا لانطلاق بطولة البادل الدولية من المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين غدا الأربعاء، موضحة أنها لعبة اكتسبت جماهيرية كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقريبا ستنضم للألعاب الأولمبية.

تحدي للجيت سكي بمهرجان العلمين

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «dmc»: «هناك أشخاص يقومون بفكرة قوية للغاية تُصدر للخارج وهي عبارة عن JET CAR الذي يشبه«JET SKI لكنه على شكل عربة تسبح في المياه»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحدي للجيت سكي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

تسجيل العلمين أقل درجة حرارة بمصر

وتابعت: «هيئة الأرصاد الجوية أكدت تسجيل مدينة العلمين الجديدة لأقل درجة حرارة وأفضل حالة جوية على الرغم من الموجة الحارة الشديدة التي تضرب كل المحافظات، مشيرة إلى أن المواطنين على الشواطئ يبدأون يومهم من الصباح الباكر ويرجع ذلك لحالة الطقس المناسبة مع انخفاض نسب الرطوبة».

وتابعت: «بحر مدينة العلمين مميز للغاية، ليس فقط بلونه الذي يخطف الأنظار بل أيضا بكونه هادئ يصاحبه موجة خفيفة، فضلا عن نقاء مياه البحر بصورة عالية جدا تمكننا من رؤية الأسماك بوضوح».