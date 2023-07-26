إحالة تشكيل عصابي اقتحم مصنعا بالإسماعيلية تحت تهديد السلاح للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي سرق مبلغ مالي من خزينة أحد المصانع في الإسماعيلية، للمحاكمة الجنائية.

كشف ملابسات سرقة مصنع بالإسماعيلية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعلية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة أحد المصانع بدائرة مركز أبو صوير.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو صوير، إخطارًا من مديرية أمن الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بسرقة مبلغ مالي من خزينة أحد المصانع بدائرة المركز، والتعدي على عاملين بالمصنع وإصابتهما.

التعدي على المجني عليهم بالضرب

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وسؤال المجني عليهما، قررا أنهما تفاجئا بدخول 5 أشخاص مجهولين، اثنان منهم كانا يحملان أسلحة نارية إلى المصنع، وتعدوا عليهما بالضرب مُحدثين إصابتهما وقيدوهما بالحبال، وفتحوا الخزينة وسرقوا مبلغًا ماليًا من داخلها، وفروا هاربين.

وبتشكيل فريق بحثي من قبل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، لاثنين منهم مُسجلين جنائيًا، ومحل إقامتهم في محافظة الإسماعيلية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن القبض عليهم وبحوزتهم «فرد محلي، بندقية خرطوش، جزء من المبلغ المستولى عليه سلاح أبيض»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.