إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة 22 غطاء عامود كهربائي في الشروق للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة 22 غطاء عمود كهربائي، في منطقة الشروق، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ عن تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكهرباء

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشروق، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد سرقة أغطية عمود إنارة بدائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مُسجلين جنائيًا، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لسرقة الأغطية الخاصة بأعمدة الإنارة.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

قال حسن شومان المحامي، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف شومان خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».