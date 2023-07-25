محمد إمام بعد انتهاء تصوير «أبو نسب»: «أحلى فيلم عملته»

أعلن الفنان محمد إمام، انتهاء تصوير فيلمه «أبو نسب» بعد فترة طويلة من التصوير بمشاركة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في موسم الصيف خلال شهر أغسطس المقبل.

محمد إمام يكشف كواليس أبو نسب

ونشر محمد إمام صورة له من كواليس فيلم أبو نسب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: «الحمد لله فركش فيلم أبو نسب، وده شكلي بعد ما خلصت تصوير الفيلم».

وأضاف محمد إمام «لسه ماقررتش ميعاد نزوله.. بس تقريبا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل.. بس أنام شوية وأصحى نشوف الموضوع ده».

أبو نسب يجمع بين ياسمين صبري ومحمد إمام

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبطال فيلم أبو نسب

يجمع فيلم أبو نسب بين عدد من الأبطال منهم الفيلم محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، وعدد من النجوم جاري التعاقد معهم حاليا لاستكمال فريق العمل، سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام.