تسليم أهالي قرية «أم دومة» 40 شقة ضمن «سكن كريم» في سوهاج

استلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، 40 وحدة سكنية و40 حظيرة، بمشروع سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، المنفذة في 7 مراكز بالمحافظة، منها طما والمراغة وساقلتة والمنشاة والبلينا وجرجا ودار السلام.

استلام 40 وحدة سكنية و40 حظيرة

وقالت المهندسة هويدة الشافعي بدوي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أهالي قرية التل الزوكي بمركز طما بمحافظة سوهاج، جنوا ثمار «حياة كريمة»، إذ جرى استلام وحدات مشروع سكن كريم بقرية التل الزوكي التابعة لمجلس قروي أم دومة، وعددها عدد 40 وحدة سكنية بسكن كريم، على مساحة 100 متر كاملة التشطيب، و40 حظيره مواشي خاصة بكل شقة.

موعد إعلان شروط التقديم والأوراق اللازمة

وأضافت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أنه جرى التسليم المبدئي من قبل دار الهندسة إلى الوحدة المحلية بمجلس قروي أم دومة، لحين تحديد الشروط الخاصة لمستحقي سكن كريم، التي سيعلن عنها قريبا مع تحديد الأوراق اللازمة للتقديم.

الفئات الأولى بالرعاية بقرية أم دومة

وأوضح محمد عبدالقوي، رئيس مجلس قروي قرية أم دومة، أن الوحدات السكنية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بالقرية والمركز، وسيتم تحديدها تفصيليا خلال الأيام المقبلة، ليعلن عنها عبر مجلس قروي أم دومة والوحدة المحلية لمرك ومدينة طما.