تشهد أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك ثباتا ملحوظا، تزامنا مع عودة عمل البنوك المصرية أمس الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد ثورة 23 يوليو والسنة الهجرية الجديدة وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك وفقا لمواقعها الرسمية، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

- فيما يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء وسعر البيع يسجل 30.96 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 34.01 جنيه للشراء أما البيع يسجل 34.18 جنيه.

- وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري يسجل 34.01 جنيه للشراء و 34.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

- أعلن بنك التنمية الصناعية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء والذي يسجل 39.39 جنيه للشراء.

- فيما يبلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني في ميد بنك 39.48 جنيه والبيع 39.85 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

- يسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.39 جنيه للشراء أما البيع فيسجل 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.51 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 100.76 جنيه.

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.77 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.76 جنيه.