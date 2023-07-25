بـ160 ألف جنيه.. «مطرح مطروح» يسجل أقل إيراد يومي في دور العرض

سجل فيلم «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان أقل إيراد يومه منذ بداية طرحه في السينمات، الأربعاء الماضي، وحقق الفيلم الذي تذيل قائمة الإيرادات اليومية عن أمس الاثنين 160 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إجمالي إيرادات فيلم «مطرح مطروح»

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «مطرح مطروح» بعد 6 أيام في دور العرض السينمائي إلى مليون و265 ألف جنيه، بعد ما حقق الفيلم في أول أيامه 191 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 256 ألف جنيه وحافظ على نفس المستوى في اليوم الثالث بـ257 ألف جنيه، ومع اليوم الرابع تراجعت الإيرادات لـ196 ألف جنيه، ولكنها ارتفعت الإيرادات اليومية للفيلم في اليوم الخامس إلى 205 آلاف جنيه، قبل أن تتراجع أقل معدل لها بـ160 ألف في اليوم السادس.

بعد «مطرح مطروح».. محمود حميدة ينتظر «الملحد»

فيلم «مطرح مطروح» من بطولة الفنان محمود حميدة الذي يعيش حالة من النشاط السينمائي في 2023، إذ شارك في فيلم «هارلي» مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي في موسم عيد الفطر السينمائي، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة طرح أحدث أعماله «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل.