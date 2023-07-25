يواصل أصحاب الهواتف المنزلية، تسديد الفواتير الأرضية، ويبحثون عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، حتى لا يتعرض لغرامة تبدأ بقطع الخدمة وتنتهي بغرامة مالية.

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ووفق الشركة المصرية للاتصالات، فإنّ دفع الفواتير يبدأ يوم 15 يوليو، وآخر موعد لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 الثلاثاء 15 أغسطس المقبل، ويستمر الدفع لمدة شهر كامل حتى يستطيع المواطنين التسديد خلال فترة كافية.

وأتاحت الشركة عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، وقبل سدادها يجب معرفة القيمة المستحقة للدفع من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة وإدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم الهاتف الأرضي، ثم الضغط على الاستعلام لتظهر على الفور القيمة المستحقة، ويتم الدفع من خلال الأتي:

- دفع التليفون الأرضي من خلال ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة فودافون كاش.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة أمان.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة ممكن.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة خدماتي.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة مصاري.

- دفع التليفون الأرضي من خلال فروع سنترالات الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

- دفع التليفون الأرضي من خلال فروع البريد المصري في جميع المحافظات.

- دفع التليفون الأرضي من خلال منافذ خدمة فوري.