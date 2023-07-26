مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر 4:29 صباحًا في القاهرة

أصدرت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، كل مواقيت الصلاة في مصر والدول العربية والإسلامية، حيث يحرص المواطنون حول العالم على معرفة موعد الفروض الخمسة لأدائها في أوقاتها المحددة ومن بينها صلاة الفجر لضبط المنبه.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

وفي إطار الخدمات المقدمة لمتابعي «الوطن»، نرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

أذان الظهر: 1:01 مساءً.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:46 مساءً.

أذان العشاء: 9:11مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

أذان الظهر: 01:01 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:54 مساءً.

أذان العشاء: 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:43مساءً.

أذان العشاء: 9:7 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:44صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:18مساءً.

أذان المغرب: 735 مساءً.

أذان العشاء: 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

أذان الظهر: 1:03 مساءً.

أذان العصر: 4:41 مساءً.

أذان المغرب: 7:55 مساءً.

أذان العشاء: 9:24 مساءً.