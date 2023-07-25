انخفاض ملحوظ في إيرادات السينما.. 5 أفلام حققت 2.2 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كشفت قائمة الإيرادات اليومية، عن انخفاظ ملحوظ في إيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في السينمات، حيث لم تسجل الأفلام المصرية أمس سوى 2.2 مليون جنيه، عن إجمالي عرض 5 أفلام في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

للمرة الأولى يسجل فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي إيراد يومي أقل من مليون جنيه، ليسجل في آخر 24 ساعة بالسينمات 919 ألف جنيه، ويستمر فيلم «البعبع» للمخرج حسين المنباوي في المركز الثاني بـ436 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث «مستر إكس» للمخرج أحمد عبد الوهاب بـ406 آلاف جنيه.

ولليوم الثاني على التوالي يتراجع فيلم «تاج» للمخرجة سارة وفيق إلى المركز الرابع محققا 350 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الخامس والأخير فيلم «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان بـ160 ألف جنيه.

السينمات تستسقبل «مرعي البريمو» 2 أغسطس

ومن المتوقع أن تتغير خريطة الإيرادات مع بداية أغسطس المقبل، حيث يطرح الفنان محمد هنيدي أحدث أعماله «مرعي البريمو» في 2 أغسطس المقبل، والذي يضم إلى جانب «هنيدي» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، وهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وأحمد بديذ