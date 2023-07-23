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بغطاء رأس أبيض.. مي كساب ترافق جثمان والدها لمقابر العائلة

كتب:

خالد فرج
02:28 م | الأحد 23 يوليو 2023
جنازة والد مي كساب

جنازة والد مي كساب

انتهت صلاة الجنازة على والد الفنانة مي كساب، منذ قليل، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى داخل مقابر العائلة.

وفاة والد مي كساب

وظهرت مي كساب مرتدية غطاء رأس أبيض اللون، وحرصت على مرافقة والدها في عربة نقل الموتى، فيما شكرت كل من جاؤوا لتعزيتها سواء من أصدقائها داخل الوسط الفني أو خارجه.

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

وحرص على تعزية مي كساب في وفاة والدها كل من هشام ماجد، لقاء سويدان، منير مكرم، عفاف مصطفى، محمد صلاح آدم، إيهاب فهمي وآخرين.

وفاة بعد صراع مع المرض

وغيب الموت والد الفنانة مي كساب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت ابنته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.