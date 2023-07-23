بغطاء رأس أبيض.. مي كساب ترافق جثمان والدها لمقابر العائلة

انتهت صلاة الجنازة على والد الفنانة مي كساب، منذ قليل، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى داخل مقابر العائلة.

وفاة والد مي كساب

وظهرت مي كساب مرتدية غطاء رأس أبيض اللون، وحرصت على مرافقة والدها في عربة نقل الموتى، فيما شكرت كل من جاؤوا لتعزيتها سواء من أصدقائها داخل الوسط الفني أو خارجه.

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

وحرص على تعزية مي كساب في وفاة والدها كل من هشام ماجد، لقاء سويدان، منير مكرم، عفاف مصطفى، محمد صلاح آدم، إيهاب فهمي وآخرين.

وفاة بعد صراع مع المرض

وغيب الموت والد الفنانة مي كساب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت ابنته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.