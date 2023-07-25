ضبط سائق «ربع نقل» محملة بحمولة زائدة متهم بتعريض حياة المواطنين للخطر في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة «ربع نقل» محملة بحمولة زائدة بالسير برعونة في شوارع المقطم بالقاهرة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة والتوصل إلى قائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.