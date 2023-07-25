طرق الحفاظ على الجهاز الهضمي وعلاج مشكلة القولون في الصيف.. خبيرة تغذية توضح

قدمت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائية التغذية العلاجية، عدة نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي والتخلص من مشاكل القولون في الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات النوم.

أخصائية تغذية: يوجد ارتباط بين اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع درجات الحرارة

وقالت أخصائية التغذية، خلال مداخلة عبر برنامج «zoom»، بإحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة»، المقدم على شبكة قنوات «dmc»، إنه توجد علاقة بين اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع درجات الحرارة، ونمطية الأكل، تعمل على زياده الأعراض، وكل ذلك له علاقه بسلسلة من الأمراض الأخرى.

توزان البكتريا بالجسم يعمل على تقليل الأمراض

وتابعت أخصائية التغذية، أنه يجب أن يكون هناك توازن بين البكتريا النافعة والضارة بالمعدة، لافتة إلى وجود نمطية بالأكل وخاصًة الخضار والفواكه قائلة: «لما الأكل يبقى كله مفيد وكله ضاره بيعمل خلل بالتوزان بالبكتريا بالجسم».

وأضافت أن للنوم علاقة كبيرة، لأنه بداية السلسلة الصحية، لأن اختلاف مواعيد النوم تعمل على خلل بالسلسلة وعدم إفراز الملاتون بشكل كافٍ، ووجود إرهاق وتعب، لذلك يجب ضبط مواعيد النوم.

برنامج السفيرة عزيزة

يذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية، التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.