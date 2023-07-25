أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الدقهلية.. «فسحة على قد الإيد» 

يرغب كثير من المواطنين في محافظة الدقهلية في الخروج والتنزه، خاصة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتوجد أماكن كثيرة داخل محافظة الدقهلية، تعتبر محط أنظار العديد من المواطنين.

أماكن للخروج في فصل الصيف بالدقهلية

وتوجد العديد من المناطق والمدن والحدائق العامة، التي يمكن للمواطنين الذهاب إليها في محافظة الدقهلية، خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، من ضمنها حدائق شجرة الدر في مدينة المنصورة، التي تعتبر محط أنظار الكثير من المواطنين من أجل التنزه بها.

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه جرى تجهيز وتجميل الحدائق، من ضمنها حديقة شجرة الدر في محافظة الدقهلية، وتجهيزها من أجل استقبال المواطنين في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

حديقة الأسرة بالدقهلية

وأشار صبحي، مدير حديقة الأسرة بالدقهلية لـ«الوطن»، أن الحديقة تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تعتبر من الحدائق الأكثر شعبية من المواطنين، ويوجد بها ألعاب ترفيهيه وخدمات أخرى من أجل استقبال المواطنين.

حديقة الأندلس وأم كلثوم بالدقهلية

وأشار أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز الحدائق العامة، بالأخص حديقة الأندلس وحديقة أم كلثوم، إذ تعتبر من أكثر الحدائق إقبالا من المواطنين، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتواجد العديد من المواطنين في مصيف جمصة طوال فترة الصيف.

مصيف مدينة جمصة بالدقهلية

وأضاف أن مدينة جمصة، تعتبر محط أنظار العديد من المواطنين، مع إقبال فصل الصيف، إذ يهرب المواطنون من ارتفاع درجات الحرارة، من خلال التوجه إلى المناطق الساحلية وتعتبر جمصة واحدة من تلك المناطق في محافظة الدقهلية.