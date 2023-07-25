إقبال كبير من العائلات على مصيف جمصة في الدقهلية

تشهد مدينة جمصة إقبالا كبيرا من المصطافين على الشواطئ والحدائق العامة، إذ تستقبل الملايين من الزوار كل عام خاصة في فصل الصيف، بحسب تصريحات المهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن جميع الشواطئ في محافظة الدقهلية جرى تأمينها بشكل كامل منذ بداية الموسم الصيفي، نظرا إلى توافد الكثير من العائلات على مدينة مدينة جمصة.

إقبال المواطنين على شواطئ المنصورة الجديدة

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة إلى أنه جرى تجهيز الشواطئ من أجل استقبال المواطنين، وتجهيز الكورنيش في المدينة، مؤكدا أنه يجرى تجهيزه من أجل عمل المزيد من الاحتفالات بعد أن جرى عمل الكثير منها علي الكورنيش الخاص بمدينة المنصورة الجديدة، موضحا أن المدينة تعتبر محط جذب أنظار ثلاث محافظات وهي كفر الشيخ ودمياط والدقهلية.