أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف.. «فسحة على أد الأيد»

مع ارتفاع درجة حرارة الجو في محافظة بني سويف، وتزامنا مع إجازة نهاية العام الدراسي، يبحث أهالي المحافظة عن أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف، باعتبارها «فسحة على أد الأيد»، لقضاء أوقات سعيدة بأقل تكلفة، حيث تتمتع المحافظة بأماكن جذابة ما بين كورنيش النيل والحدائق وغيرها.

أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف

وتستعرض «الوطن» أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف بأقل تكلفة، وأهمها كورنيش النيل والممشى السياحي، حيث تتمتع محافظة بني سويف بمنظر رائع لنهر النيل الذي يقسم المحافظة إلى قسمين، وتمتلك عاصمة المحافظة كورنيش وممشى سياحي يُعد الأفضل بين المحافظات، لما يحتويه من أماكن ترفيهية وساحات لنتظار للسيارات، بالإضافة إلى كونه مفتوح بالمجان أمام المواطنين.

المراكب النيلية ضمن أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف

ويمكن لأي مواطن استقلال المركب النيلي الذي تبلغ تذكرته 10 جنيهات فقط، والاستمتاع بمنظر النيل، لرحلة تستغرق أكثر من 30 دقيقة داخل مجرى النيل في جو من البهجة والسعادة.

الحدائق المنتشرة بمحافظة بني سويف

كما تمتلك محافظة بني سويف، عدة حدائق مفتوحة أمام المواطنين بشكل مجاني أو بأسعار زهيدة للغاية، بينها حديقة النيل في مدينة بني سويف، التي تحتوي على ملاهي بداخلها عدة ألعاب يصل سعرها ما بين 5 إلى 10 جنيهات للعبة الواحدة، بالإضافة إلى حديقة الحيوان يوجد بها الأسود والثعابين وفرس النهر والقرود وغيرها، والتي لا تتخطى سعر تذكرتها 5 جنيهات، والتي تُعد من أهم أماكن مناسبة لخروجات الصيف في بني سويف.

كما تمتلك محافظة بني سويف عدة حدائق أهمها حديقة سعيد النجار بكورنيش النيل في بني سويف، وحديقة الممشى السياحي بمدينة بني سويف بشكل مجاني.