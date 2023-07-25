«كريمة» تساعد زوجها في إصلاح كاوتش السيارات بالمنوفية: «بقيت أشطر منه»

دائما ما تضرب السيدات المصريات المثل والقدوة في مساعدة أزواجهن، ولعل ما فعلته كريمة يسري من أبرز الأمثلة على ذلك، من خلال مساعدتها لزوجها في عمله بإصلاح إطارات السيارات، حيث نجحت في تعلم المهنة خلال 14 يوما.

كريمة تساعد زوجها في إصلاح إطارات السيارات

«أخرج من منزلي برفقة زوجي للعمل معه في ورشته، بعد أن أنهي أعمال المنزل اليومية»، بهذه الكلمات بدأت كريمة يسري، من مركز تلا بالمنوفية، حديثها لـ«الوطن»، موضحة أنها تقوم بإصلاح كاوتش السيارات في الورشة مع زوجها دون كلل أو ملل، مضيفة مازحة: «بقيت اشتغل أحسن من زوجي».

المهنة كانت صعبة في البداية ولكن سرعان ما تعلمت «كريمة» العمل، وتغلبت على كل الصعوبات وأتقنتها بعد عملها مع زوجها لمدة 4 سنوات في مركز تلا، «الشغل كان صعب في الأول، بس اتعلمت الشغل بسرعة، والحمد لله ربنا قدرني أقف مع زوجي وأساعده في مهنته».

كريمة: أتابع شؤون منزلي قبل التوجه للعمل

«كريمة» تؤكد أن المرأة المصرية دائما ما تقف بجوار زوجها وتساعده في عمله، موضحة أن نظرة الناس لها تكون بكل احترام لوقوفها بجوار زوجها وبحثها عن الرزق الحلال، «أنا ست بيت بريمو وشاطرة، وبعمل كل حاجة في البيت من أكل ونظافة، وبتابع أولادي علشان أربيهم أحسن تربية، ونفسي لما يكبروا يبقوا متفوقين في دراستهم وحياتهم، وشغلي مع زوجي مش بيأثر على شغل البيت».

تحلم «كريمة» بالحصول على مسكن مناسب لأسرتها من أجل حياة أفضل، «كل اللي نفسي فيه شقة ملك بدل الإيجار أو ورشة تكون بتاعتي أنا وزوجي، ناكل منها لقمة حلال تساعدنا في حياتنا».