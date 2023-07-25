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«الحرية والتغيير»: نحتاج لنظام ديمقراطي يستوعب كل الأطياف السودانية

كتب:

مريم جاد
11:05 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
طه عثمان

طه عثمان

قال طه عثمان عضو لجنة الاتصال بـ«الحرية والتغيير» السوداني، إن السودان يحتاج للعودة إلى نظام ديمقراطي تجري فيه انتخابات يشارك فيها كل السودانيين.

الحكم الفيدرالي بالسودان والاعتراف بحق الأقاليم

أضاف «عثمان» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، والمنعقد بالقاهرة، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكم الفيدرالي في السودان والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير السوداني، تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار من خلال مسار سياسي بمشاركة القوى المدنية.

مشروع وطني نهضوي لإحلال السلام في السوداني

تابع عضو لجنة الاتصال، يجب أن يكون لدينا مشروع وطني نهضوي يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات.

انطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، والتي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب، يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، والتي دخلت يومها الأول بعد المئة.

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