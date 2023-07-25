أعلى 3 شهادات ادخار بالدولار الأمريكي في البنوك.. عائد يصل لـ5.25%

تستحوذ شهادات الادخار الجديدة بالدولار الأمريكي، على عمليات بحث على شبكة الإنترنت، وذلك بعد إعلان البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار جديدة مدتها ثلاث سنوات، ويصل العائد عليها إلى 27%.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى 3 شهادات ادخار بالدولار الأمريكي في البنوك التي تعمل ضمن القطاع المصرفي المصري.

الشهادة الدولارية من البنك التجاري الدولي CIB

يوفر البنك التجاري الدولي CIB مصر، شهادة دولارية ثلاث سنوات بعائد 5.25% سنويًا، وتتميز الشهادة بالتالي:

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 دولار.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الفائدة على الشهادة 5.25% سنويًا.

- دورية صرف العائد على الشهادة يصرف شهريًا.

الشهادة الدولارية من بنك المشرق

- الحد الأدنى لربط الشهادة 500 دولار.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الفائدة على الشهادة 5.25% سنويًا.

- دورية صرف العائد على الشهادة يصرف شهريًا.

الشهادة الدولارية من بنك الكويت الوطني

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 دولار.

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الفائدة على الشهادة 5.2% سنويًا.

- دورية صرف العائد على الشهادة يصرف شهريًا.