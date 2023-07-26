عبدالمنعم السيد: إصدار الشهادات الدولارية ضربة للسوق السوداء

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتجاه بنكي مصر والأهلي لإصدار مثل الشهادات الدولارية، الهدف منه زيادة الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصرية، وتقليل وتخفيض النزيف في تحويلات العاملين بالخارج والتي انخفضت خلال الـ9 أشهر الماضية بنحو 26%؜، متراجعة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 بحوالي 8 مليارات دولار.

ضربة للسوق السوداء

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه النوع من الشهادات الدولارية يعمل على تقليل الدولار المتواجد في السوق وتوجيه ضربه للسوق السوداء «السوق الموازية»، بالإضافة إلى إتاحة قناة جديدة لجذب أموال المصريين بالخارج، خاصة مع إتاحة حصولهم على قروض بحد أقصى لا يزيد عن 3 ملايين جنيه بضمان تحويل مرتبهم بالعملة الأجنبية على البنك في مصر.

جذب المزيد من العملة الأجنبية

وتابع أن هذه الشهادات محاولة من البنك المركزي المصري في إطار سياسات نقدية تهدف إلى جذب المزيد من العملة الأجنبية وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تعاني منها الدولة المصرية.

شهادات البنك الأهلي ومصر بالدولار الأمريكي

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أعلنا الثلاثاء ، عن 4 شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي، وهي شهادات «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» من البنك الأهلي، وشهادات «القمة» و«إيليت» من بنك مصر بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.