أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك استقرارا ملحوظا، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك وفقا لمواقعها الرسمية.

أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء وسعر البيع يسجل 30.96 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو الأربعاء 26-7-2023 في بنك مصر 34.01 جنيه للشراء أما البيع يسجل 34.18 جنيه.

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري 34.01 جنيه للشراء و 34.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في بنك التنمية الصناعية سجل 39.39 جنيه للشراء، وبلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني في ميد بنك 39.48 جنيه والبيع 39.85 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع، وفي بنك مصر 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 8.39 جنيه للشراء أما البيع فيسجل 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر اليوم الأربعاء 100.51 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 100.76 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري اليوم 99.77 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.76 جنيه.